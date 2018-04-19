Глава Башкирии рассказал, когда уйдет на пенсию

На прямой линии с главой республики один из пользователей соцсети спросил, собирается ли Рустэм Хамитов уходить на пенсию.

Глава региона пояснил, что прекращать работать не хочет.

— На пенсию не собираюсь. Вообще не надо на пенсию выходить. Я могу читать лекции, консультировать. Могу дать добрый совет — это немалого стоит, — рассказал Рустэм Хамитов в прямом эфире.

Глава региона также пояснил, что в 2019 году у него заканчивается первый срок. После него он имеет право вновь переизбраться на должность главы региона. Но будет ли Рустэм Хамитов участвовать в выборах — вопрос еще не решенный.

— До марта есть время подумать, поразмышлять, посоветоваться с людьми. Если скажут, нужно — будем работать. Если скажут, что пора — будут другие решения.