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Глава Башкирии рассказал, когда уйдет на пенсию
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Глава Башкирии рассказал, когда уйдет на пенсию 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
На прямой линии с главой республики один из пользователей соцсети спросил, собирается ли Рустэм Хамитов уходить на пенсию.
Глава региона пояснил, что прекращать работать не хочет.
— На пенсию не собираюсь. Вообще не надо на пенсию выходить. Я могу читать лекции, консультировать. Могу дать добрый совет — это немалого стоит, — рассказал Рустэм Хамитов в прямом эфире.
Глава региона также пояснил, что в 2019 году у него заканчивается первый срок. После него он имеет право вновь переизбраться на должность главы региона. Но будет ли Рустэм Хамитов участвовать в выборах — вопрос еще не решенный.
— До марта есть время подумать, поразмышлять, посоветоваться с людьми. Если скажут, нужно — будем работать. Если скажут, что пора — будут другие решения.
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