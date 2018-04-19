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Екатеринбург примет VI Международный туристский форум «Большой Урал»
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Екатеринбург примет VI Международный туристский форум «Большой Урал» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Шестой международный туристский форум «Большой Урал», ключевой темой которого станет обсуждение вопроса влияния крупных международных событий на развитие регионов и городов России, пройдет в Екатеринбурге 20-21 апреля говорится в пресс-релизе Ассоциации «Национальное конгресс-бюро».
"Форум «Большой Урал» — эффективная деловая площадка, ежегодно объединяющая специалистов туристской отрасли из разных регионов России и стран СНГ, формирующая образ Большого Урала и России как дестинации, благоприятной для туризма. Форум проходит при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области", — говорится в пресс-релизе.
В этом году в форуме «Большой Урал», как ожидается, примут участие 2500 представителей.
"Участники обсудят актуальные вопросы отрасли, в том числе международные мероприятия и их влияние на изменение социально-экономического климата в регионе, международный опыт использования наследия после проведения крупных событий", — отмечается в пресс-релизе.
На форуме Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» в рамках роуд-шоу проведет стратегическую сессию «События и деловые мероприятия как новый инструмент маркетинга территорий. Лучшие региональные практики».
"Роуд-шоу Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» — это серия мероприятий в городах, входящих в ТОП-20 рейтинга событийного потенциала регионов России, составленного Выставочным научно-исследовательским центром R&C (ВНИЦ R&C). В 2018 году мероприятия Ассоциации уже состоялись в Уфе, Ярославле и Ростов-на-Дону. В деловых встречах принимают участие представители органов власти регионов РФ, локальные конгресс-бюро, а также поставщики услуг, крупные игроки событийного рынка, представители средств массовой информации. В рамках сессий, организованных Национальным конгресс-бюро, обсуждаются актуальные вопросы событийной индустрии, разрабатываются конкретные шаги для формирования дорожной карты развития отрасли в регионе и привлечения в него мероприятий различного формата, а также программы стратегического сотрудничества Ассоциации и регионов. Кроме этого, представители ивент индустрии из различных регионов России, которые делятся своим опытом организации значимых мероприятий", — говорится в пресс-релизе.
Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» создана в ноябре 2017 года при поддержке правительства РФ для эффективного развития событийной отрасли страны, интеграции в мировую индустрию встреч.
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