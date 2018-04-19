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Константинов vs Эскин: Ленин — спаситель России или палач?
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Константинов vs Эскин: Ленин — спаситель России или палач? 

РИА Новости 44 минуты назад
В советские времена даже младшие школьники знали, чем знаменательна дата 22 апреля: 10 (22) апреля 1870 родился Владимир Ильич Ленин — будущий вождь мирового пролетариата и создатель первого в мире государства рабочих и крестьян. Этого государства давно уже нет — но споры вокруг личности его создателя не стихают (что, кстати, косвенно свидетельствует о масштабе этой самой личности).
Кем был Ленин для России — спасителем или злым гением? Какова степень вины предшествовавшей Ленину системы власти в катастрофе Гражданской войны? Следует ли нынешней госсистеме РФ искать урок в опыте тех лет?
Эти вопросы в студии радио Sputnik обсуждали бывший депутат Верховного Совета РФ (один из нескольких, голосовавших против раздела СССР) Илья Константинов и израильский публицист Авигдор Эскин.
Смотрите полную версию беседы:
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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