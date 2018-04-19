Опубликовали список самых популярных профессий среди москвичей 

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Опубликовали список наиболее востребованных профессий среди горожан. Об этом сообщили на официальном сайте газеты «Вечерняя Москва» 19 апреля.
Устойчивый спрос сохранился на вакансии продавец, водитель, уборщик, дворник, полицейский и педагог по иностранным языкам.
Помимо этого, популярными остались профессии каменщика, бетонщика, машиниста электропоезда, повара, арматурщика, контролера, штукатура, консультанта, страхового агента, инспектора, специалиста и военнослужащего по контракту, сообщили на официальном сайте газеты «Вечерняя Москва» со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва».