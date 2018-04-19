До 1 октября будут решать судьбу ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом

По словам чиновника, проект вышел на финальную стадию переговоров и сейчас уточняются мощность пассажиропотока, суммы вложений, налоговые поступления от всех участников. Правительство Челябинской области планирует попасть с проектом в Транспортную стратегию РФ

«Без ВСМ Челябинск ждала бы не самая приятная судьба. Свердловск за счет своей логистики в аэропорту выжил бы, мы — нет. К ШОС нужно провести реконструкция взлетно-посадочной полосы, построить сам аэропорт, который даст возможность Челябинску конкурировать с Екатеринбургом. Екатеринбуржцу какая разница — доехать до Кольцово за полчаса или доехать за час с небольшим до аэропорта Челябинска по высокоскоростной магистрали, чтобы улететь отсюда в нужном направлении?» — заявил вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Переговоры по ВСМ должны закончиться в конце лета. До 1 октября судьба магистрали точно будет решена. Затем, по словам чиновника, в 2019-2020 году проект должен пройти экспертизы, а в 2021 начаться строительство дороги. Сдать ВСМ планируют к 2024 году, чтобы успеть к международной выставке ЭКСПО, которая состоится в Екатеринбурге в 2025 году.