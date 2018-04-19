До 1 октября будут решать судьбу ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом 

Определены представители от Минтранса РФ, Челябинской и Свердловской областей, «Уральской скоростной магистрали», которые войдут в состав рабочей группы по строительству Высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом, сообщил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.
По словам чиновника, проект вышел на финальную стадию переговоров и сейчас уточняются мощность пассажиропотока, суммы вложений, налоговые поступления от всех участников. Правительство Челябинской области планирует попасть с проектом в Транспортную стратегию РФ.
«Без ВСМ Челябинск ждала бы не самая приятная судьба. Свердловск за счет своей логистики в аэропорту выжил бы, мы — нет. К ШОС нужно провести реконструкция взлетно-посадочной полосы, построить сам аэропорт, который даст возможность Челябинску конкурировать с Екатеринбургом. Екатеринбуржцу какая разница — доехать до Кольцово за полчаса или доехать за час с небольшим до аэропорта Челябинска по высокоскоростной магистрали, чтобы улететь отсюда в нужном направлении?» — заявил вице-губернатор Руслан Гаттаров.
Переговоры по ВСМ должны закончиться в конце лета. До 1 октября судьба магистрали точно будет решена. Затем, по словам чиновника, в 2019-2020 году проект должен пройти экспертизы, а в 2021 начаться строительство дороги. Сдать ВСМ планируют к 2024 году, чтобы успеть к международной выставке ЭКСПО, которая состоится в Екатеринбурге в 2025 году.
Напомним, длина трассы составит 200 километров, время в пути — 1 час 10 минут. ВСМ в Свердловской области будет проходить через жилой сектор, дома там выкупят у жителей и снесут. В Челябинской же области дорога пойдет по землям сельхозназначения.