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Как изменился московский транспорт за последний век
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Как изменился московский транспорт за последний век 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
"Вечерняя Москва" вместе с Главным архивом столицы вспомнили историю городского транспорта.
Сто лет назад, 19 апреля 1918 года, был создан Транспортный отдел Моссовета — первый в истории нашего города орган централизованного управления системой городского транспорта.
С этого момента можно вести отсчёт существования современной транспортной сети столицы. Однако прообраз городского транспорта, наемные извозчики, появились в Москве еще более 400 лет назад: сведения о них сохранились в письменных источниках XVII столетия. Так, в 1611 году литовский офицер С. И. Маскевич писал: «На рынке стоят всегда до 200 извозчиков, т.е. хлопцев с одинаковыми санями, запряженными в одну лошадь. Кто захочет быть в отдаленной части города, тому лучше нанять извозчика, чем идти пешком: за грош он скачет как бешеный и поминутно кричит во все горло: „гись, гись, гись“, а народ расступается в обе стороны».
Уже в конце XVII века извозчики имели постоянную биржу на Красной площади, определенные места стоянки и платили в Земский приказ годовой промысловый сбор по 50 копеек с лошади. За последующие полтора столетия менялись разве что форма экипажей и расценки, а суть московского извоза оставалась прежней.
К середине XIX века столичный транспорт начинает складываться уже как система, необходимая часть городской инфраструктуры, приобретает регулярные черты и регламентируется городскими властями. В 1847 году с разрешения Министерства внутренних дел два частных предпринимателя (губернский секретарь Сизиневский и купец Астреков) открыли в Москве движение летних и зимних 10-местных парных экипажей, следовавших от Смоленского рынка до Красной площади, от Калужских ворот до Тверской заставы и далее, от Красной площади до Рогожской заставы и по другим направлениям, а летом и в праздники — в Петровский парк, Сокольники, Останкино — любимые места отдыха горожан.
Стала пассажирской магистралью бывшая Московская окружная железная дорога. В центе мегаполиса успешно действует система маршрутов «Магистраль», новые экспрессы. Автобус, троллейбус, трамвай переходят на новые стандарты безопасности, комфорта и экологичности. И остается лишь пожелать единому комплексу московского транспорта успешного вхождения в новое столетие своей славной истории, новых свершений на благо москвичей.
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