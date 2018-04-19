Российские высокие технологии будут продвигать в Юго-Восточной Азии

"Соглашение касается продвижения техники «Швабе» на рынки Юго-Восточной Азии. Документ подписан с сингапурской компанией Progression Pte. Ltd. и Российско-Сингапурским Деловым Советом (РСДС). Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии с Центром зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных проектов, созданного на базе Progression Pte. Ltd". — говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора «Швабе» Ивана Ожгихина, кооперация нацелена на усиление позиций «Швабе» в Юго-Восточной Азии.

"На рынки этого региона посредством существующей в Сингапуре инфраструктуры международной торговли планируется поставлять конкурентоспособные технологии, системы и приборы для развития цифрового здравоохранения и «умных городов» — это наиболее актуальные сегодня направления и в России, и за рубежом", ‒ сказал Ожгихин.

В пресс-службе российского холдинга пояснили, что, согласно условиям соглашения, в Сингапуре и других странах ЮВА Progression Pte. Ltd. и РСДС будут проводить маркетинговые исследования, организовывать бизнес-коммуникации и международные кооперации в интересах Холдинга. В рамках сотрудничества планируется продвигать продукцию, инжиниринговые и производственные компетенции «Швабе», а также привлекать инвестиции в российские проекты Холдинга.

На 2018 год на площадке центра запланирована организация трех кластерных экспозиций с участием «Швабе» в разделе «Фармацевтика и медицина», которые будут действовать в апреле, мае и с августа по октябрь.