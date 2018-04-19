Освещение на участке 2-й Ямской улицы восстановлено коммунальщиками

Коммунальные службы восстановили освещение на участке 2-й Ямской улицы — возле дома № 11. Соответствующая просьба поступила ранее от местного жителя на портал «Наш город».

Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова

«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы », — говорится в сообщении.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)