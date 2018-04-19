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Освещение на участке 2-й Ямской улицы восстановлено коммунальщиками
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Освещение на участке 2-й Ямской улицы восстановлено коммунальщиками 

Управа района Марьина роща 48 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Коммунальные службы восстановили освещение на участке 2-й Ямской улицы — возле дома № 11. Соответствующая просьба поступила ранее от местного жителя на портал «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы», — говорится в сообщении.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)
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