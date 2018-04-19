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«Лукойл» не ощущает влияния санкций против России на проекты с зарубежными партнерами
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«Лукойл» не ощущает влияния санкций против России на проекты с зарубежными партнерами 

Rambler News Service 46 минут назад
«Лукойл» не ощущает влияния санкций США и ЕС против России на совместные проекты с зарубежными партнерами, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы, когда общаемся с коллегами, не чувствуем никакого напряжения, потому что «Лукойл» сегодня является международной компанией. У нас совместные предприятия с крупнейшими энергетическими компаниями мира, то есть Exxon, Chevron, Shell, Eni, Total — они все являются нашими партнерами в каких-то географических точках по каким-то совместным проектам. Мы продолжаем активную инвестиционную деятельность на территории России, ведем геологоразведочные работы в Мексиканском заливе, в Западной Африке», — отметил он.
Ранее, в конце ноября прошлого года «Лукойл» сообщал, что расширение санкций США в отношении России [не имеет] (https://rns.online/energy/Lukoil-ne-vidit-vliyaniya-na-proekti-kopanii-rasshireniya-sanktsii-SSHa-protiv-Rossii-2017-11-29/) существенного негативного влияния на нефтяные проекты компании. При этом «Лукойл» указывал, что компания продолжает осуществлять мониторинг и оценку потенциальных рисков, связанных с санкциями.
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