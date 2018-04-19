«Лукойл» не ощущает влияния санкций против России на проекты с зарубежными партнерами

«Мы, когда общаемся с коллегами, не чувствуем никакого напряжения, потому что «Лукойл» сегодня является международной компанией. У нас совместные предприятия с крупнейшими энергетическими компаниями мира, то есть Exxon , Chevron, Shell , Eni, Total — они все являются нашими партнерами в каких-то географических точках по каким-то совместным проектам. Мы продолжаем активную инвестиционную деятельность на территории России, ведем геологоразведочные работы в Мексиканском заливе, в Западной Африке», — отметил он.

Ранее, в конце ноября прошлого года «Лукойл» сообщал, что расширение санкций США в отношении России [не имеет] (https://rns.online/energy/Lukoil-ne-vidit-vliyaniya-na-proekti-kopanii-rasshireniya-sanktsii-SSHa-protiv-Rossii-2017-11-29/) существенного негативного влияния на нефтяные проекты компании. При этом «Лукойл» указывал, что компания продолжает осуществлять мониторинг и оценку потенциальных рисков, связанных с санкциями.