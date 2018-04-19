Ещё
Мэрия решила отобрать у арендатора огромный участок на набережной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрия решила отобрать у арендатора огромный участок на набережной 

ngs.ru 46 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские власти решили забрать у частной компании участок на набережной Оби — там планировалось построить огромную гостиницу.
Мэрия решила забрать участок площадью 11 тысяч квадратных метров на улице Большевистской «для муниципальных нужд», то есть обустройства набережной Оби, сообщается в опубликованном 19 апреля постановлении мэра Анатолия Локтя.
Этот участок ещё в апреле 2013 года арендовала компания ООО «Ривергарден» для строительства гостиницы с автостоянкой, однако через три года частному арендодателю пришлось биться за землю в суде.
По информации из документов арбитражного суда НСО, «Ривергарден» пытался перезаключить аренду участка до апреля 2019 года, но ему этого сделать не удалось.
Михайловскую набережную решили серьёзно отремонтировать в 2017 году — в проекте предусмотрели гранитные тротуары, новые фонари, скамейки и необычные растения. На прошлой неделе власти определили подрядчика, который продолжит ремонтировать набережную. Сейчас уже идёт строительство нового колеса обозрения и уборных.
ngs.ru: последние новости
Стукач должен быть наказан Успели за минуту: новосибирские астрономы сняли МКС на фоне Солнца Новосибирские фонтаны зальют кипятком и запустят раньше обычного
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300494
Российским морякам удалось сбежать с Украины125
РФ нашла способ поквитаться с США89
Болгария: спасибо России, но…242
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца209
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение