Мэрия решила отобрать у арендатора огромный участок на набережной

Новосибирские власти решили забрать у частной компании участок на набережной Оби — там планировалось построить огромную гостиницу.

Мэрия решила забрать участок площадью 11 тысяч квадратных метров на улице Большевистской «для муниципальных нужд», то есть обустройства набережной Оби, сообщается в опубликованном 19 апреля постановлении мэра Анатолия Локтя

Этот участок ещё в апреле 2013 года арендовала компания ООО «Ривергарден» для строительства гостиницы с автостоянкой, однако через три года частному арендодателю пришлось биться за землю в суде.

По информации из документов арбитражного суда НСО, «Ривергарден» пытался перезаключить аренду участка до апреля 2019 года, но ему этого сделать не удалось.

Михайловскую набережную решили серьёзно отремонтировать в 2017 году — в проекте предусмотрели гранитные тротуары, новые фонари, скамейки и необычные растения. На прошлой неделе власти определили подрядчика, который продолжит ремонтировать набережную. Сейчас уже идёт строительство нового колеса обозрения и уборных.