Более 100 компаний из УрФО и Прикамья начнут экспортные поставки в 2018 году

ПЕРМЬ , 19 апреля. / ТАСС /. Более 100 компаний из Уральского федерального округа (УрФО) и Пермского края планируют начать осуществлять экспортные поставки в 2018 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Пермского инженерно-промышленного форума, который проходит 19-20 апреля, руководитель обособленного подразделения Российского экспортного центра (РЭЦ) в Екатеринбурге Андрей Казанцев.

"Больше 100 компаний обратились к нам в 2017 году и практически все начали или планируют осуществлять поставки на экспорт. В этом году по прогнозу — количество компаний останется на этом уровне, точно не меньше", — сказал он.

По данным Казанцева, в большинстве случаев в подразделение РЭЦ в Екатеринбурге обращаются представители малого и среднего бизнеса.

"Большинство крупных компаний имеют офисы и представительства в Москве и работают с головным офисом РЭЦ, поэтому мы работаем в основном с представителями МСП. Мы консультируем их по разным вопросам, связанными с экспортной деятельностью, РЭЦ реализует образовательный проект, компенсирует затраты связанные с экспортными поставками, оказывает финансовую поддержку в виде кредитов, банковских гарантий и страхования рисков экспортеров", — пояснил собеседник агентства.

О форуме

IV Пермский инженерно-промышленный форум проходит 19-20 апреля. Инициатором форума выступило Министерство промышленности , предпринимательства и торговли Пермского края. Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.