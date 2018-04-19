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Форум «Кадровая перезагрузка в ЖКХ Московской области» пройдет 20 апреля
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Форум «Кадровая перезагрузка в ЖКХ Московской области» пройдет 20 апреля 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
В доме правительства Подмосковья 20 апреля состоится форум «Кадровая перезагрузка в ЖКХ Московской области», который будет посвящен применению профессиональных стандартов на предприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.
На форуме планируется выступление министра ЖКХ региона Евгения Хромушина, представителей общественных организаций и профессиональных объединений, работающих в сфере ЖКХ.
«На форуме планируется обсуждение целей и задач национальной системы профессиональных квалификаций, важность и актуальность проводимых изменений в системе ЖКХ, а также рассмотрят опыт российских регионов по развитию национальной системы профессиональных квалификаций», — говорится в сообщении.
Национальная система профессиональных квалификаций — это национальный мегапроект, представляющий собой совокупность инструментов правового и институционального регулирования спроса на квалификации работников со стороны рынка труда и предложений квалификаций со стороны системы образования.
Регулируя эти процессы, государство намерено обеспечить повышение профессионального уровня квалификации работников рынка труда проведя их независимую оценку. Работники, не подтвердившие свою квалификацию, могу получить дополнительное образование — повысить свою квалификацию.
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