Более 100 тыс. работников сферы ЖКХ Подмосковья должны пройти профквалификацию до 2020 г

Получить профессиональную квалификацию должны 100-130 тысяч работников системы ЖКХ Подмосковья до 2020 года, сообщил в ходе форума «Кадровая перезагрузка в ЖКХ Московской области» в доме правительства региона министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин

«Речь идет о 100-130 тысячах человек в Московской области, которые могут попадать под требования о профессиональной квалификации. В первую очередь это сотрудники, от которых зависит безопасность граждан, чья работа связана с лифтами, газоснабжением, сваркой, промышленной безопасностью, инженерными сетями и так далее. Мы пока не говорим про клининговые услуги», — сказал Хромушин.

Он также отметил, что в Подмосковье уже полностью сформирована система профквалификации кадров в сфере ЖКХ.

«В Московской области мы одни из первых создали функционирующую систему профквалификации, которая работает уже сейчас. У нас есть центры обучения и подтверждения независимой квалификации», — добавил Хромушин.

По его словам, проблем с наполнением системы ЖКХ региона квалифицированными кадрами в результате внедрения новых требований не возникнет.