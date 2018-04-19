Ещё
В Тюмени выпустили экологический атлас Ямала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тюмени выпустили экологический атлас Ямала 

ИА Север-Пресс 44 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Пробный экземпляр экологического атласа Ямала напечатали в издательстве ТюмГУ. Научно-информационное издание «Экологический атлас ЯНАО: результаты научных исследований, состояние, динамика, прогноз» разработали по инициативе правительства автономного округа. Работа над книгой длилась более года. Атлас направлен на обеспечение правительства округа, специалистов и общественности объективной и актуальной информацией о состоянии окружающей среды, социальной и экономической сферах деятельности региона.
Издание содержит актуальные физическую и административную карты. Общие сведения о состоянии отдельных компонентов природной среды содержатся в разделах «Рельеф», «Климат», «Почвы и почвенный покров». В атласе также есть разделы, посвященные вопросам демографической ситуации в пределах округа, социальной сферы и качества жизни населения. Анализ медико-экологической обстановки включает карты и пояснительные записки по заболеваемости населения округа. Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, завершающий блок карт атласа посвящен вопросам научно-исследовательской деятельности на территории округа, состоянию и развитию системы особо охраняемых природных территорий и регионального экологического мониторинга. Всего атлас содержит 80 карт.
«Создание подобных атласов является квинтэссенцией сложности для любого издательства, так как к качеству атласов предъявляются очень высокие требования. Помимо редактирования текста, проверки различных диаграмм и таблиц, предстояла работа с картами. Необходимо было вычитать все названия и обозначения. Также была проделана большая работа по визуализации материала, был подобран именно тот формат, в котором чтение карт наиболее удобно», — сказал директор издательства ТюмГУ Сергей Симаков.
Ожидается, что в мае, после доработки, атлас будет доступен всем.
ИА Север-Пресс: последние новости
Газпром наращивает добычу и экспорт газа Запрещенный хендмейд. Житель Салехарда поливал марихуану в гараже Цифровая модель Новопортовского месторождения стала лучшей IT-разработкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300442
Российским морякам удалось сбежать с Украины116
Болгария: спасибо России, но…232
РФ нашла способ поквитаться с США63
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца207
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение