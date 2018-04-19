В Тюмени выпустили экологический атлас Ямала

Пробный экземпляр экологического атласа Ямала напечатали в издательстве ТюмГУ. Научно-информационное издание «Экологический атлас ЯНАО : результаты научных исследований, состояние, динамика, прогноз» разработали по инициативе правительства автономного округа. Работа над книгой длилась более года. Атлас направлен на обеспечение правительства округа, специалистов и общественности объективной и актуальной информацией о состоянии окружающей среды, социальной и экономической сферах деятельности региона.

Издание содержит актуальные физическую и административную карты. Общие сведения о состоянии отдельных компонентов природной среды содержатся в разделах «Рельеф», «Климат», «Почвы и почвенный покров». В атласе также есть разделы, посвященные вопросам демографической ситуации в пределах округа, социальной сферы и качества жизни населения. Анализ медико-экологической обстановки включает карты и пояснительные записки по заболеваемости населения округа. Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, завершающий блок карт атласа посвящен вопросам научно-исследовательской деятельности на территории округа, состоянию и развитию системы особо охраняемых природных территорий и регионального экологического мониторинга. Всего атлас содержит 80 карт.

«Создание подобных атласов является квинтэссенцией сложности для любого издательства, так как к качеству атласов предъявляются очень высокие требования. Помимо редактирования текста, проверки различных диаграмм и таблиц, предстояла работа с картами. Необходимо было вычитать все названия и обозначения. Также была проделана большая работа по визуализации материала, был подобран именно тот формат, в котором чтение карт наиболее удобно», — сказал директор издательства ТюмГУ Сергей Симаков.

Ожидается, что в мае, после доработки, атлас будет доступен всем.