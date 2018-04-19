Дополнительные светофоры установят на Ходынском бульваре

Между домами 5, корп. 1 и 3б по Ходынскому бульвару появятся светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— Решение об установке светофоров на месте существующего пешеходного перехода на Ходынском бульваре было принято комиссией после многочисленных обращений местных жителей, — отметил сотрудник пресс-службы. — Работы по установке будут проведены до 1 мая.

В состав комиссии вошли представители управы Хорошевского района, ЦОДД, ГБУ «Жилищник Хорошевского района» и школы №1409, возле которой и появятся светофоры. (мю)

Между домами 5, корп. 1 и 3б по Ходынскому бульвару появятся светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— Решение об установке светофоров на месте существующего пешеходного перехода на Ходынском бульваре было принято комиссией после многочисленных обращений местных жителей, — отметил сотрудник пресс-службы. — Работы по установке будут проведены до 1 мая.

В состав комиссии вошли представители управы Хорошевского района, ЦОДД, ГБУ «Жилищник Хорошевского района» и школы №1409, возле которой и появятся светофоры. (мю)