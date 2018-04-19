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Дополнительные светофоры установят на Ходынском бульваре
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Дополнительные светофоры установят на Ходынском бульваре 

Управа района Аэропорт города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Между домами 5, корп. 1 и 3б по Ходынскому бульвару появятся светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
— Решение об установке светофоров на месте существующего пешеходного перехода на Ходынском бульваре было принято комиссией после многочисленных обращений местных жителей, — отметил сотрудник пресс-службы. — Работы по установке будут проведены до 1 мая.
В состав комиссии вошли представители управы Хорошевского района, ЦОДД, ГБУ «Жилищник Хорошевского района» и школы №1409, возле которой и появятся светофоры. (мю)
Между домами 5, корп. 1 и 3б по Ходынскому бульвару появятся светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
— Решение об установке светофоров на месте существующего пешеходного перехода на Ходынском бульваре было принято комиссией после многочисленных обращений местных жителей, — отметил сотрудник пресс-службы. — Работы по установке будут проведены до 1 мая.
В состав комиссии вошли представители управы Хорошевского района, ЦОДД, ГБУ «Жилищник Хорошевского района» и школы №1409, возле которой и появятся светофоры. (мю)
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