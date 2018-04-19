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В Китае приступили к работе над уникальным проектом по борьбе с загрязнением воздуха
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В Китае приступили к работе над уникальным проектом по борьбе с загрязнением воздуха 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Сиань, 19 апреля /Синьхуа/ — Китайские исследователи приступили к работе над уникальным в мире проектом по борьбе с загрязнением воздуха в городе. Об этом сообщили в Институте окружающей среды Земли при Академии наук Китая.
В рамках реализации проекта в самом центре города Сиань, административного центра провинции Шэньси на северо-западе Китая, была возведена труба, которая имеет высоту 60 метров и диаметр 10 метров.
Комплекс включает трубу с двумя ветряными установками, находящийся на ее базе солнечный коллектор с фотокаталитическим покрытием площадью 2700 квадратных метров и фильтровальные установки, сообщил старший научный сотрудник института Цао Цзюньцзи.
По его словам, установка работает на солнечной энергии. Когда запускают вентиляторы, воздух перемещается через трубу и фильтровальные установки. Под действием фотокатализатора и других фильтровальных установок труба «втягивает» грязный и выпускает чистый воздух.
Комплекс в городе Сиане был задействован в августе 2016 года. Работа по оценке ее эффективности в сфере охраны окружающей среды, как ожидается, будет завершена к концу года.
По предварительной оценке, установка способна ежедневно очистить восемь млн кубометров воздуха в зимний сезон и 16 млн в летний сезон. Коэффициент снижения частиц PM2.5 и других загрязняющихся веществ составляет более 80 проц.
Установка способна эффективно очищать воздух, но, по мнению экспертов, говорить о ее массовом применении пока рано.
Процесс загрязнения воздуха представляет собой весьма сложную научную задачу. Кроме того, это явление также тесно связано с реальными метеоусловиями. Поэтому указанный проект является лишь одним из дополнительных вариантов для борьбы с загрязнением атмосферы. Иначе говоря, он ни в коем случае не заменит метод контроля над источниками загрязняющих веществ, пояснил собеседник агентства. -0-
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