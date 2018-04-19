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«Медиалогия» сообщила о росте просмотров Telegram-каналов после решения суда о блокировке
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«Медиалогия» сообщила о росте просмотров Telegram-каналов после решения суда о блокировке 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: RT на русском
Исследовательская компания «Медиалогия» зафиксировала рост просмотров Telegram-каналов после решения суда о блокировке мессенджера в России.
Соответствующие данные оказались в распоряжении RT.
Отмечается, что для анализа использовались показатели до вынесения решения о блокировке (12 апреля) и после него (16 апреля).
Для замера были взяты 130 самых популярных канала по просмотрам за март. Из анализа были исключены каналы, которые в эти дни не публиковали посты, но были в ТОПе.
Отмечается, что средний рост по данному ТОПу составил 6%, при этом максимальный рост (более 50%) показали каналы: @tgmarketing (204,9%), @meduza_news (109,9%), @kashinguru (102,6%), @nopaywall (83,4%), @kbrvdvkr (70,4%), @politjoystic (56,9%), @thebell_io (54,8%) и @varlamov (50,6%).
В общей сложности 71% каналов из выбранного списка показал рост просмотров.
Вместе с тем было зафиксировано и уменьшение просмотров, в частности, максимальное падение (более 20%) показали: @nedimonmskinf, @nebrexnya, @mustreads, @offsider, @goal24live, @breakingtrends, @dddjournalism, @smirnovmz и @meduzapro.
Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков прокомментировал в беседе с RT начало блокировки Telegram в России.
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