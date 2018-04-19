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На остановке по улице Плещеева установили урну для мусора
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На остановке по улице Плещеева установили урну для мусора 

Управа района Бибирево 53 минуты назад
Фото: Управа района Бибирево
Около павильона ожидания общественного транспорта на остановочном пункте «Улица Плещеева, 20» установили урну для мусора. Об ее отсутствии на этом месте ранее на портал «Наш город» сообщил один из жителей Бибирева.
Заявка пользователя была оперативно обработана и спустя несколько дней на указанной остановке провели работы по установке малой архитектурной формы. Об этом говорится в официальном ответе на портале за подписью префекта Северо-Восточного округа Валерия Виноградова.
-Сообщаем, что технические нарушения устранены, урна восстановлена, — уточняется в сообщении.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти.
(вт)
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