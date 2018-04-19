Любителям детективного жанра предложат принять участие в литературном квесте 

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Программу мероприятий «Библионочи» в Центральной библиотеке городского округа Щербинка окончательно сформировали. Акция пройдет 21 апреля по адресу: улица Юбилейная, дом №16.
В музыкальной части выступят группа «Списки» и фольклорный коллектив «Завалинка».
Для любителей художественного письма подготовят литературный баттл, где авторы смогут зачитать свои прозаические произведения.
Ценители детективного жанра примут участие в квесте «По следам Шерлока Холмса».
Начало мероприятий запланировано на 16:00. Подробности программы можно уточнить в официальном сообществе библиотеки в социальных сетях.