Любителям детективного жанра предложат принять участие в литературном квесте

Фото: архив

Программу мероприятий «Библионочи» в Центральной библиотеке городского округа Щербинка окончательно сформировали. Акция пройдет 21 апреля по адресу: улица Юбилейная, дом №16.

В музыкальной части выступят группа «Списки» и фольклорный коллектив «Завалинка».

Для любителей художественного письма подготовят литературный баттл, где авторы смогут зачитать свои прозаические произведения.

Ценители детективного жанра примут участие в квесте «По следам Шерлока Холмса ».

Начало мероприятий запланировано на 16:00. Подробности программы можно уточнить в официальном сообществе библиотеки в социальных сетях.