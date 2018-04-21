В списках не значатся: жители аварийных домов в Балашихе оказались без прав

Жители подмосковной Балашихи оказались в безвыходной ситуации. Они уже 17 лет они живут в аварийных домах, однако ни районная администрация, ни «Племенной зверосовхоз „Салтыковский“, на территории которого расположены дома, не хотят за них отвечать.

В 2001 году пять домов в Балашихе признали непригодными, но с тех пор их так и не расселили. Бороться за свои права жильцам проблематично: у них нет ни договора социального найма, ни вообще каких-либо документов на жилплощадь. Люди объясняют: здания заселили еще при Союзе, рабочим и крестьянам выдали ордера, которые сегодня уже никак официальной бумагой назвать нельзя.

Есть и другая проблема — в 2014 году территорию, на которой стоят дома, балашихинская администрация продала зверосовхозу. Жильцы тогда подали в суд с требованием вернуть землю под зданиями в муниципальную собственность. Тяжбы закончились тем, что небольшие участки под домами действительно из зверосовхоза вывели, правда победа оказалась горькой. Город дома на баланс так и не взял, а зверосовхоз, похоже, обиделся.

Здания со всеми их обитателями превратились в труднодоступные анклавы посреди огромного зверосовхоза. О минусах такого передела территории рассказывает местная жительница Светлана Шамеева:

»Она находится в частных владениях, через шлагбаум не пускали домой. Мне приходилось вызывать сотрудников полиции, чтобы добраться до дома. Мы как крепостные крестьяне, вернулись в прошлый век, заложники зверсовхоза. Естественно администрация не ставит дома, потому что дома в аварийном состоянии. Если они нас возьмут, им придется вопросом расселения заниматься. Газ отрезали шестнадцатого числа, мы сидим уже почти неделю без газа. Люди побежали покупать газовые баллоны, плитки электрические. Проводка старая, она не выдержит. Я, честно говоря, четвертые сутки не сплю, потому что у меня стресс: вдруг мы уснем и не проснемся, будет пожар, хотя бы успеть своих детей спасти».

Не торопятся власти и поставить дома на кадастровый учет, хотя сделать это постановил суд. Город, по словам жителей аварийных строений, их просто игнорирует. Вот что говорит местная жительница Екатерина:

«Мы думали, что, может быть, найдут застройщика где-нибудь нам здесь на территории. Администрация решит этот вопрос с владельцем этих земель, чтобы расселить дома, потому что действительно дома находятся в аварийном состоянии. В 2016 году у нас было решение суда о передаче домов на баланс, но нас никто не уведомил даже, что решение исполнено. Администрация на данный момент утверждает, что дома на баланс поставлены, но заключать договора социального найма с нами никто не торопится».

На запрос Business FMв администрации Балашихи ответили, что дома действительно находятся в муниципальной собственности, а от газа их отключили потому, что отсутствуют договоры жильцов о техобслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Люди же в свою очередь такую постановку вопроса называют издевательством. Как им оформить документы на газовое оборудование, если у них даже договора соцнайма нет, а дома так и не прописаны в кадастре — вот замкнутый круг.