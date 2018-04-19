Захарова рассказала о десятках россиянок, находящихся в тюрьмах Багдада

«По имеющейся у нас информации, в настоящее время в тюрьме уголовного суда Багдада содержатся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство, более 100 детей», — приводит РИА Новости слова Захаровой, сказанные на брифинге.

Она добавила, что иракская сторона готова пойти на встречу в том случае, если находящиеся под следствием или уже осужденные россиянки сами инициируют передачу своих детей родственникам в России.

В случае установления российского гражданства у этих женщин, посольство России в Ираке обеспечит соблюдение их прав, подчеркнула Захарова.

В конце февраля поступила информация о том, что власти Ирака освободили из плена 25 россиянок с детьми. По словам члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, эти женщины находятся в тюрьме Багдада и ожидают суда.