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Захарова рассказала о десятках россиянок, находящихся в тюрьмах Багдада
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Захарова рассказала о десятках россиянок, находящихся в тюрьмах Багдада 

Ридус 24 минуты назад
В тюрьме иракской столицы содержатся от 50 до 70 гражданок России и более 100 детей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«По имеющейся у нас информации, в настоящее время в тюрьме уголовного суда Багдада содержатся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство, более 100 детей», — приводит РИА Новости слова Захаровой, сказанные на брифинге.
Она добавила, что иракская сторона готова пойти на встречу в том случае, если находящиеся под следствием или уже осужденные россиянки сами инициируют передачу своих детей родственникам в России.
В случае установления российского гражданства у этих женщин, посольство России в Ираке обеспечит соблюдение их прав, подчеркнула Захарова.
В конце февраля поступила информация о том, что власти Ирака освободили из плена 25 россиянок с детьми. По словам члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, эти женщины находятся в тюрьме Багдада и ожидают суда.
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