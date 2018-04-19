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В Волгограде презентовали водные прогулочные и экскурсионные маршруты
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В Волгограде презентовали водные прогулочные и экскурсионные маршруты 

АиФ Волгоград 49 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде состоялась презентация водных прогулочных и экскурсионных маршрутов, которые будут интересны и жителям и гостям города. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, в списке маршрутов — часовые прогулки по реке, вечерняя развлекательная программа «Русская вечеринка», экскурсия «Город на канале». С борта теплохода пассажирам откроются виды на «Волгоград-Арену», пойму реки Царица, Центральную набережную, где в это время будет проходить Фестиваль болельщиков.
Программа «Русская вечеринка» состоится 18, 22, 25 и 28 июня. Для неё предусмотрен вместительный теплоход-катамаран. Экскурсия в Красноармейский район города запланирована на 24 июня, а 60-минутные прогулочные экскурсии будут проводиться ежедневно каждый час. Во время последних на линии будет работать пять прогулочных теплоходов. Предварительное расписание водных маршрутов уже составлено. Что касается транспорта, который будет задействован для отдыха на воде, то, по данным комитета, в нем обновлены салоны и внешний вид теплоходов, а также получены все допуски к работе — от Российского речного регистра, Роспотребнадзора, Ространснадзора. Отметим, на территории Волгоградской области действует более 160 туристических маршрутов, на которых можно увидеть достопримечательности города-героя, архитектуру дореволюционного Царицына, посетить этнографические комплексы и природные парки.
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