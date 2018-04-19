Кинопоказ к 100-летию Георгия Вицина пройдет в Центре социального обслуживания

Методисты филиала «Тверской» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» организуют праздничное мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения Георгия Вицина . В рамках программы лекция и кинопоказ. Мероприятия состоятся 25 апреля.

В гости к получателям социальных услуг придет Милена Мусина, научный сотрудник библиотеки киноискусств имени Сергея Эйзенштейна

— Такие встречи у нас проходят регулярно. Милена Мусина всегда готовит для наших посетителей интересные лекции об истории кинематографа, а после устраивает показ фильмов. В этот раз выбрана картина с участием юбиляра — «Женитьба Бальзаминова», — поделилась Галина Давыдова, организатор культурных мероприятий центра.

После кинопоказа состоится концерт виолончельной музыки, где выступит Ярослав Чистов, выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского

Всех желающих присоединиться к мероприятию ждут по адресу: Малая Дмитровка, дом 27. Начало тематического вечера назначено на 13:30. Вход свободный.