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Кинопоказ к 100-летию Георгия Вицина пройдет в Центре социального обслуживания
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Кинопоказ к 100-летию Георгия Вицина пройдет в Центре социального обслуживания 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Методисты филиала «Тверской» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» организуют праздничное мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения Георгия Вицина. В рамках программы лекция и кинопоказ. Мероприятия состоятся 25 апреля.
В гости к получателям социальных услуг придет Милена Мусина, научный сотрудник библиотеки киноискусств имени Сергея Эйзенштейна.
— Такие встречи у нас проходят регулярно. Милена Мусина всегда готовит для наших посетителей интересные лекции об истории кинематографа, а после устраивает показ фильмов. В этот раз выбрана картина с участием юбиляра — «Женитьба Бальзаминова», — поделилась Галина Давыдова, организатор культурных мероприятий центра.
После кинопоказа состоится концерт виолончельной музыки, где выступит Ярослав Чистов, выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского.
Всех желающих присоединиться к мероприятию ждут по адресу: Малая Дмитровка, дом 27. Начало тематического вечера назначено на 13:30. Вход свободный.
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