Зверёк с непростой судьбой: активисты «Мата-Мата» спасли лисёнка-отказника в Устьянском районе

Маленький лисёнок, оставшийся без дома, из Устьянского района попал в поле зрения центра помощи дикой фауне «Мата-Мата» еще в конце марта. Перед активистами стояла большая задача — привезти зверька в Архангельск , чтобы уже здесь заняться его дальнейшей судьбой. Сделать это удалось только 15 апреля, сейчас лисенок обживается на новом месте.

Теперь «Мата-Мата» станет для него постоянным местом жительства, так как выкормленный людьми и привыкший к обществу собак лисенок уже никогда не сможет вернуться в мир диких животных.

— Этого лиса «под заказ» вытащили из норы, забрали у мамы, он был размером с ладошку. Человеку, который хотел этого зверька сделать питомцем и заказал лисенка охотникам, он быстро надоел. И лисенок стал кочевать по рукам, пока не остановился у одной доброй жительницы из Устьянского района. Ей тяжело справляться с повзрослевшим животным, выгуливать его, поэтому лису отдали нам, — пояснили активисты центра.

Некоторое время назад в «Мата-Мата» уже был опыт помощи лисенку. В феврале сильно измученную и голодную лису в центр перевезли из Цигломени. Там ее на цепи держал местный житель. К сожалению, спасти лису не удалось — из-за сильного стресса и обезвоживания организм был слишком ослаблен, чтобы бороться за жизнь.