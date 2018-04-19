Москвичам расскажут о странах Европы

В Пресненском районе пройдут мероприятия в рамках проекта «Национальная среда». Горожанам расскажут о странах Европы и ближнего зарубежья. Об этом стало известно 19 апреля.

Мероприятия в рамках проекта «Национальная среда» уже проводились в библиотеке имени Ивана Бунина

Кабардино-Балкария, Бурятия и — Основная миссия проекта заключается в знакомстве с различными национальностями. Так как в нашем городе проживает много народностей, важно лучше узнатькультуру наших соседей. За время проведения мероприятий горожанам уже рассказывали о традициях и обычаях республик Башкирия Алтай , — рассказала организатор проекта Марина Зарапова.

Время проведения мероприятий уточняется.