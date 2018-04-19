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Москвичам расскажут о странах Европы
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Москвичам расскажут о странах Европы 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Пресненском районе пройдут мероприятия в рамках проекта «Национальная среда». Горожанам расскажут о странах Европы и ближнего зарубежья. Об этом стало известно 19 апреля.
Мероприятия в рамках проекта «Национальная среда» уже проводились в библиотеке имени Ивана Бунина.
— Основная миссия проекта заключается в знакомстве с различными национальностями. Так как в нашем городе проживает много народностей, важно лучше узнатькультуру наших соседей. За время проведения мероприятий горожанам уже рассказывали о традициях и обычаях республик Башкирия, Кабардино-Балкария, Бурятия и Алтай, — рассказала организатор проекта Марина Зарапова.
Время проведения мероприятий уточняется.
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