Ещё
Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок 

Собака 57 минут назад
Фото: Собака
Правительство России планирует снизить порог беспошлинного ввоза заграничных онлайн-посылок до 500 евро и ниже. Кабинет министров считает, что такими мерами можно поддержать развитие российских интернет-магазинов: «Сейчас получается, что отечественные игроки за счет налогов, требований к сертификации продукции находятся в менее выгодных условиях по сравнению с зарубежными».
Перемены будут осуществляться постепенно — сначала тысячу евро снизят до 500. Далее правительство планирует обложить таможенными пошлинами большую часть покупок в зарубежных интернет-магазинах. Сейчас Минэкономразвития обсуждает с Минпромторгом, Федеральной таможенной службой и «Почтой России» введение данной сертификации.
Обсуждение проекта постановления правительства о пошлинах продлится до 8 мая, так что есть возможность оставить свои замечания на официальном сайте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Опубликован список закрытых эвакуационных выходов в петербургских ТЦ, школах и общежитиях Суд вновь запретил Смольному использовать логотип Артемия Лебедева Новый бьюти-тренд: макияж, маскирующий величину и неровную форму носа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300494
Российским морякам удалось сбежать с Украины125
РФ нашла способ поквитаться с США89
Болгария: спасибо России, но…242
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца209
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение