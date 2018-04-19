Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок 

Правительство России планирует снизить порог беспошлинного ввоза заграничных онлайн-посылок до 500 евро и ниже. Кабинет министров считает, что такими мерами можно поддержать развитие российских интернет-магазинов: «Сейчас получается, что отечественные игроки за счет налогов, требований к сертификации продукции находятся в менее выгодных условиях по сравнению с зарубежными».
Перемены будут осуществляться постепенно — сначала тысячу евро снизят до 500. Далее правительство планирует обложить таможенными пошлинами большую часть покупок в зарубежных интернет-магазинах. Сейчас Минэкономразвития обсуждает с Минпромторгом, Федеральной таможенной службой и «Почтой России» введение данной сертификации.
Обсуждение проекта постановления правительства о пошлинах продлится до 8 мая, так что есть возможность оставить свои замечания на официальном сайте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.