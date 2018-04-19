В МИД указали на конфронтационный характер заявлений Волкера о России

Она пояснила, что в МИД обратили внимание «на бурную публичную активность посла Волкера».

«Может, он устал от этой работы, может быть, он расстроился, что не совсем там качественно в чём-то преуспел, но вот уважаемый представитель США вместо этого решил заняться более широкой просветительской деятельностью за рамками своего украинского реферата», — сказала Захарова.

Она напомнила, что американский дипломат на публичных площадках призывает к свёртыванию сотрудничества с Россией.

«Путешествуя по различным городам, он выступает в ток-шоу, конференциях, делает пространные и порой весьма конфронтационные заявления, раздаёт советы государствам о том, как им себя вести в отношениях с Россией, призывает к усилению санкций, требует свёртывания двустороннего сотрудничества с Москвой , к которому призывает посол США в Москве», — подчеркнула она.

Она указала на то, что подобные заявления не вяжутся с функциями посредника в урегулировании ситуации на Украине, и не могут не сказаться на «результативности продолжающихся российско-американских консультаций в формате „Волкер — Сурков“.

»Призываем спецпредставителя США, посла Волкера более серьёзно и ответственно подходить к выполнению возложенных на него задач, фокусируя свои усилия не на подобных заявлениях, а на спокойном и конструктивном поиске взаимоприемлемых развязок по различным аспектам урегулирования, включая параметры возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе», — заключила она.

Ранее Волкер призвал Европейский союз ужесточить антироссийские санкции вслед за США.