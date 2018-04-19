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Важно не только генерировать идеи, но и искать пути их воплощения — Барыкин
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Важно не только генерировать идеи, но и искать пути их воплощения — Барыкин 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода состоялось 19 апреля, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы.
Впервые в нем принял участие председатель городской Думы Дмитрий Барыкин. Он поприветствовал участников мероприятия и отметил, что в своей депутатской работе всегда поддерживает общественные инициативы. «Я не стоял у истоков создания Общественной палаты, но в своей депутатской работе являюсь сторонником гражданских инициатив и поддерживаю их. Жители Нижнего Новгорода всегда были очень активны. У многих нижегородцев есть искреннее желание сделать наш город комфортнее, дружелюбнее. Нам очень важно, чтобы сформировался городской актив. В него входят люди, которые не только генерируют идеи, хотя это тоже очень важно, но еще и занимаются их воплощением», — отметил председатель городской Думы.
По словам Дмитрия Барыкина, депутаты городской Думы всегда открыты и готовы участвовать в работе Общественной палаты. Он заверил, что на каждом заседании палаты будут присутствовать представители Думы.
Лидер группы Общественной палаты «Архитектура и градостроительство» Руслан Филатов обратился к председателю Думы с просьбой предоставить возможность членам палаты принимать участие в думских комиссиях. «Два дня назад было выездное заседание комиссии по развитию города, строительству и архитектуре, там обсуждалось много интересных вопросов. Мы бы хотели участвовать в работе комиссии более плотно, потому что у нас в палате тоже есть группа „Архитектура и градостроительство“», — сказал Руслан Филатов. Дмитрий Барыкин обещал рассмотреть это предложение, и, если будет возможность, приглашать членов Общественной палаты Нижнего Новгорода к участию в заседаниях комиссий.
В ходе заседания председатель городской Думы поздравил членов Общественной палаты, которые отмечали дни рождения между мартовским и апрельским заседаниями, и пожелал им продуктивной работы на благо города и горожан.
«Мне хотелось бы пожелать, чтобы Общественная палата оставалась независимой структурой. Это необходимое условие для ее работы в интересах нижегородцев», — отметил в заключение Дмитрий Барыкин.
Члены палаты обсудили план деятельности рабочих и проектных групп до октября 2018 года, положение городского Совета при Общественной палате, создание реестра проектов палаты. Кроме того, рассматривались инициативы о городских субботниках, обсуждались мероприятия по безопасности детей, участие представителей нижегородской Общественной палаты в гражданском форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» и в форуме «Будущее города».
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