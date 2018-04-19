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Парк Собино и сквер «Северный» благоустроят до конца года
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Парк Собино и сквер «Северный» благоустроят до конца года 

Деловое сообщество 1 час назад
Власти Ростова определили сроки благоустройства территорий, два из трех парков начнут благоустраивать уже этим летом. «У нас определены конкретные сроки по благоустройству. Планируется, что работы по общественным территориям начнутся уже в июне. А окончание запланировано на 1 декабря, — сообщил глава донского МинЖКХ Андрей Майер. — Что касается „Осеннего“, то он занял третье место в рейтинге, поэтому запланирован к благоустройству на следующий год».
Позитивная новость порадовала ростовчан, ранее глава региона Василий Голубев заявил, что скорее всего у властей получится благоустроить только один из трех парков. На ремонт рекреационных зон из бюджета планируют выделить 258 млн рублей. Андрей Майер отметил, что средства на благоустройство парка Собино уже перечислены, из бюджета выделено 120 млн рублей. Парк Собино набрал наибольшее количество голосов жителей донской столицы — 136 тысяч, поэтому он первый в очереди. На втором месте сквер «Северный» — 131 тысяч голосов, и на третьем парк «Осенний» — 126 тысяч голосов.
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