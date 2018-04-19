В Перми представили проект новой поликлиники, которую построят на Ленина

Депутатам Законодательного Собрания представили проект новой клинической поликлиники, которую построят в Ленинском районе Перми до конца 2020 года.

Здание медучреждения построят на улице Ленина, 16 между улицами Максима Горького и Николая Островского . Вход в здание будет находиться со стороны улицы Ленина.

Поликлиника рассчитана на приём 400 пациентов в смену. В ней будет работать круглосуточный травмпункт, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, пункт забора анализов, отделения неотложной помощи и диагностическое. Также будут кабинеты специализированного приема (включая кабинет врача-инфекциониста). В шестиэтажном корпусе для оказания услуг пациентов будут отведены четыре этажа, цокольный и технический этажи задействуют для служебных нужд.