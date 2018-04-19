В Самаре протестировали фонтан у Ладьи 

В привычном режиме объект заработает с 1 мая. Сегодня, 19 апреля, в Самаре заработал фонтан у Ладьи. Об этом ТРК «ГУБЕРНИЯ» сообщили очевидцы. По словам горожан, днем удалось увидеть первую струю воды. Правда, пока это только пробный запуск — в привычном режиме фонтан будет функционировать с 1 мая до окончания летнего периода. Напомним, недавно завершилась основная часть реконструкции четвертой очереди набережной, к объектам которой относится и фонтан у Ладьи.
Фото: Ольга Супонева
Фото: Ольга Супонева