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В Самаре протестировали фонтан у Ладьи
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В Самаре протестировали фонтан у Ладьи 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В привычном режиме объект заработает с 1 мая. Сегодня, 19 апреля, в Самаре заработал фонтан у Ладьи. Об этом ТРК «ГУБЕРНИЯ» сообщили очевидцы. По словам горожан, днем удалось увидеть первую струю воды. Правда, пока это только пробный запуск — в привычном режиме фонтан будет функционировать с 1 мая до окончания летнего периода. Напомним, недавно завершилась основная часть реконструкции четвертой очереди набережной, к объектам которой относится и фонтан у Ладьи.
Фото: Ольга Супонева
Фото: Ольга Супонева
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