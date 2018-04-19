Школьники с Михалковской побывали в бывшей дворянской усадьбе

Ученики девятого класса школы №185 на Михалковской побывали в бывшем дворянском имении Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил один из организаторов экскурсии.

—Последний раз масштабная перестройка усадьбы прошла в 1880 году — при новой наследнице Евгении Шаховской, превратившей родовую усадьбу в стилизованный под Средневековье замок с башенками и распорядившейся в очередной раз перестроить Покровский храм, — поделился представитель администрации школы.

Как уточнили в администрации, поездка в усадьбу, которая с 1979 года входит в заповедную зону, произвела на ребят большое впечатление. (ео)