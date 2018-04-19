В ходе второго общегородского субботника уберут территорию у Белого озера

Сотрудники «Мосприроды» доводят до ведома жителей, что в рамках общегородской акции в природных парках ВАО пройдут субботники «Марш парков», организованные ведомством. 21 апреля в Косино-Ухтомском уберут территорию у озера Белое.

Как отмечают сотрудники ГБУ «Мосприрода», мусорными мешками и перчатками обеспечит ведомство, а значит от москвичей требуется только готовность помочь.

Отмечается, что на субботнике, который прошел в 14 апреля, дирекция предоставила двести мешков для сбора мусора, двести пар перчаток и семь грабель.

Инвентарь будут выдавать с 10 до 12 часов в Природно-историческом парке «Косинский», справа от храма на Белом озере (ул. Б. Косинская, 29).