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В ходе второго общегородского субботника уберут территорию у Белого озера
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В ходе второго общегородского субботника уберут территорию у Белого озера 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Сотрудники «Мосприроды» доводят до ведома жителей, что в рамках общегородской акции в природных парках ВАО пройдут субботники «Марш парков», организованные ведомством. 21 апреля в Косино-Ухтомском уберут территорию у озера Белое.
Как отмечают сотрудники ГБУ «Мосприрода», мусорными мешками и перчатками обеспечит ведомство, а значит от москвичей требуется только готовность помочь.
Отмечается, что на субботнике, который прошел в 14 апреля, дирекция предоставила двести мешков для сбора мусора, двести пар перчаток и семь грабель.
Инвентарь будут выдавать с 10 до 12 часов в Природно-историческом парке «Косинский», справа от храма на Белом озере (ул. Б. Косинская, 29).
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