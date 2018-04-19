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Купить медведя и фламинго: Как украинцы промышляют контрабандой редких животных
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Купить медведя и фламинго: Как украинцы промышляют контрабандой редких животных 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По его словам, объявления о продаже эксклюзивных животных можно найти на OLX (онлайн-площадка для объявлений о продаже, в основном, б/у товаров — ред.). Так, продаются редкие розовые фламинго, медведи, рыси.
Но это все незаконно. Как правило, хозяева не располагают паспортом о происхождении, который получает каждое экзотическое животное — где его взяли, где было разведено или о том, что министерство экологии разрешило отлов таких зверей.
«Ко мне обратились люди, которые увидели в одном зоомагазине несколько больших попугаев, но документов об их происхождении продавцы не предоставили. Подключились журналисты, но это ни к чему не привело. Государство не реагирует на такие случаи», — посетовал зоозащитник.
Григорьев уже несколько лет мониторит не только зоомагазины, но и птичий рынок, выставки животных и птиц. По его словам, там постоянно продаются певчие птицы, запрещенные законом к продаже. Ведь, к примеру, щеглы очень популярны на Ближнем Востоке и вывозятся в страны этого региона тысячами.
«Схема такая: люди договариваются и тихо их провозят. Или животных везут в открытую, их конфискуют на границе и потом передают на сохранение организациям, с которыми договорились. Это сохранение никто не контролирует — кому и каким образом таможня передает животных, сложно отследить. Что с ними происходит дальше, никто не знает. Что касается белых кречетов, они ценятся в восточных странах, птица стоит около $10 тыс. Кому и как их продают — неизвестно», — сообщил биолог.
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