Наружное освещение восстановили во дворе на улице Барышиха

Наружное освещение во дворе дома 22, корпус 1 на улице Барышиха в районе Митино восстановили сотрудники коммунальных служб. О возникшей проблеме стало известно из сообщения местного жителя на портале «Наш город».

Как сообщается в официальном ответе руководства ГУП «Моссвет», в настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с городским регламентом. Специалистами были выполнены работы по замене светильника и электроламп.

Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (ср)