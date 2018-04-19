Ещё
Наружное освещение восстановили во дворе на улице Барышиха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наружное освещение восстановили во дворе на улице Барышиха 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Наружное освещение во дворе дома 22, корпус 1 на улице Барышиха в районе Митино восстановили сотрудники коммунальных служб. О возникшей проблеме стало известно из сообщения местного жителя на портале «Наш город».
Как сообщается в официальном ответе руководства ГУП «Моссвет», в настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с городским регламентом. Специалистами были выполнены работы по замене светильника и электроламп.
Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (ср)
Управа района Митино: последние новости
Выбрать лучшего участкового педиатра Митина можно на сайте «АГ» Жители Митина выйдут 14 апреля на субботник Жители Митина могут внести данные о своих родственниках-фронтовиках в книгу памяти «Бессмертный полк - Москва»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300499
Российским морякам удалось сбежать с Украины126
РФ нашла способ поквитаться с США91
Болгария: спасибо России, но…243
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца209
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение