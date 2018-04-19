Правительство исключит дублирование полномочий в сфере экологического надзора

Изменения в закон «Об охране окружающей среды», исключающие дублирование полномочий органов экологического надзора на федеральном и региональном уровнях, рассмотрены на заседании правительства 19 апреля. Поправки позволят устранить излишние проверки в отношении одних и тех же предпринимателей. Сокращение административной нагрузки на бизнес — одна из ключевых задач приоритетной программы по реформированию контрольно-надзорной деятельности, реализацию которой курирует министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов . Она предусматривает, в том числе, масштабную ревизию требований, предъявляемых к бизнесу, и разграничение полномочий между федеральным и региональным надзором.

В соответствии с действующим законодательством экологический надзор проводится Росприроднадзором на объектах, подлежащих федеральному надзору, и субъектами федерации на объектах, подлежащих региональному надзору. На практике возможны ситуации, когда юридическое лицо осуществляет свою деятельность с использованием объектов, подлежащих как федеральному, так и региональному экологическому надзору.

В настоящее время к предпринимателям, чья деятельность связана с охраной окружающей среды, приходят представители разных уровней экологического надзора. По одним критериям объект может подпадать под федеральный вид надзора, а по другим критериям может быть отнесён к региональному надзору в силу разных причин, разных нормативных требований федерального и регионального законодательства. В результате происходит наложение полномочий, которое обременительно для предприятий и неэффективно», — отметил председатель правительства Дмитрий Медведев

Теперь, как пояснил премьер-министр, предлагается сделать таким образом: если хотя бы один из объектов подлежит федеральному экологическому надзору, то в отношении всех подобных и иных объектов, которые используются компанией, будет осуществляться только федеральный надзор.

На необходимость устранения дублирующих и неисполнимых требований в сфере природоохранного надзора ранее обращал внимание куратор реформы контрольно-надзорной деятельности, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. По мнению представителей бизнеса, сегодня природоохранное законодательство и нормы, которые оно устанавливает, позволяют закрыть любое предприятие без исключения, так как многие требования являются невыполнимыми.

Это говорит о необходимости масштабной работы по ревизии законодательства и по выработке решений, направленных на совершенствование регулирования, чтобы исключить избыточные, дублирующие и неисполнимые требования. Контролёры должны, реализуя свои законные полномочия, отдавать себе отчёт, как определять санкции для нарушителей, чтобы они были соразмерны объёмам бизнеса и тяжести наказания. Задача инспектора — не карать и закрывать, а предотвращать риск и соизмерять последствия своих действий с нагрузкой на поднадзорные объекты», — говорит Михаил Абызов.

На снижение нагрузки на бизнес направлены и поправки в Налоговый кодекс, которые также обсуждались на заседании правительства. Сейчас встречаются ситуации, когда пеня в несколько раз превышает основной долг. Законопроект предлагает ограничить максимальный размер пени величиной самой недоимки.