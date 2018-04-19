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И. о. главы управы района Митино Дмитрий Захаров встретился с жителями
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И. о. главы управы района Митино Дмитрий Захаров встретился с жителями 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
В среду, 18 апреля, в помещении школы № 1538, которое расположено по адресу: улица Митинская, дом 14, исполняющий обязанности главы управы района Митино Дмитрий Захаров встретился с жителями. В рамках мероприятия обсуждался вопрос о проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщила и.о. заведующей филиалом «Благополучие» ГБУ «Центр поддержки семьи и детства СЗАО» Юлия Журавлева, 6 мая в Митине состоится праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. С 4 по 7 мая активисты района навестят дома фронтовиков и поздравят их с праздником. А 9 мая для участников Великой Отечественной войны будет организована работа литературно-музыкальной гостиной. Гости услышат песни, посвященные великой Победе. (ср)
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