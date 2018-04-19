Дорожников лишат денег «на расчёты»

Отечественные дороги будут строить по единому стандарту, по аналогии с другими странами, где данная практика широко применяется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации «Росасфальт» Николая Быстрова.

Ожидается, что в России будет создан национальный стандарт с типовыми конструкциями дорог. По нему можно будет возводить дорожные объекты во всех регионах без необходимости проведения собственных расчётов. Об этом сообщил на круглом столе «Инновации в дорожном строительстве» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) президент Ассоциации «Росасфальт» Николай Быстров.

«Росасфальт» уже договорился с «Евроцементом», который финансирует разработку документа. Следующим шагом станет создание национального стандарта, включающего альбом типовых конструкций по мировому образцу, как это давно практикуется, к примеру, в Германии. Это позволит исключить из процесса дорожного строительства региональные псевдорасчёты и сэкономить средства.

По словам Быстрова, в Германии отдельные расчёты ведут только для дорог высоких категорий, «всё остальное — типовые конструкции дорожных объектов». Подготовку документа с типовыми конструкциями планируется завершить уже в текущем году.

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