Минздрав объяснил причину невозможности отказа от иностранных лекарств

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на симпозиуме детских хирургов заявила, что страна пока не может отказаться в полной мере от иностранных оригинальных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Ее слова привело РИА «Новости»

Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране

— Вероника Скворцова.

Перед открытием глава ведомства посетила выставку российских производителей товаров медицинского направления.