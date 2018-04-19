Минздрав объяснил причину невозможности отказа от иностранных лекарств 

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на симпозиуме детских хирургов заявила, что страна пока не может отказаться в полной мере от иностранных оригинальных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Ее слова привело РИА «Новости».
Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране
— Вероника Скворцова.
Перед открытием глава ведомства посетила выставку российских производителей товаров медицинского направления.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под планируемые ограничения на ввоз лекарственных препаратов из США не попадут только 90 наименований из 1015. По его словам, у всех остальных лекарств есть аналоги в России.