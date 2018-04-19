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На улице Трофимова починили неисправный светофор
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На улице Трофимова починили неисправный светофор 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Поломку устранили по просьбе жительницы Южнопортового района, которая сообщила о ней на портал «Наш город».
Проблема была решена через два дня после поступления заявки. Официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова был размещен на портале в установленный срок.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — отмечается в сообщении.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (ео)
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