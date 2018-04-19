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Чудотворная иконы Матроны Московской останется в Нижнем Новгороде еще на неделю
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Чудотворная иконы Матроны Московской останется в Нижнем Новгороде еще на неделю 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
До 21 апреля включительно она находится в храме во имя святых апостола Тимофея и мученицы Татианы в Ленинском районе, а с 22 апреля святой образ перенесут в храм в честь Всех святых в Советском районе.
Как сообщает Нижегородская митрополия, в Марьиной роще святыня останется до следующего воскресенья, 29 апреля. Каждый день перед иконой будут совершаться молебны.
Постоянно образ блаженной Матроны хранится в деревне Сартаково Богородского района. Поклониться ему христиане приходят в храм в честь святого равноапостольного князя Владимира.
Святая блаженная Матрона Московская — одна из самых известных и почитаемых в православии святых. Верующие просят у нее исцеления от болезней, сохранения семьи, помощи при финансовых трудностях, ограждения от обмана и лжи, защиты от стихийных бедствий.
Напомним, пасхальный хоровой собор прошел в Нижнем Новгороде.
Фото: Нижегородская митрополия
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