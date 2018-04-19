Чудотворная иконы Матроны Московской останется в Нижнем Новгороде еще на неделю

До 21 апреля включительно она находится в храме во имя святых апостола Тимофея и мученицы Татианы в Ленинском районе, а с 22 апреля святой образ перенесут в храм в честь Всех святых в Советском районе.

Как сообщает Нижегородская митрополия, в Марьиной роще святыня останется до следующего воскресенья, 29 апреля. Каждый день перед иконой будут совершаться молебны.

Постоянно образ блаженной Матроны хранится в деревне Сартаково Богородского района. Поклониться ему христиане приходят в храм в честь святого равноапостольного князя Владимира

Святая блаженная Матрона Московская — одна из самых известных и почитаемых в православии святых. Верующие просят у нее исцеления от болезней, сохранения семьи, помощи при финансовых трудностях, ограждения от обмана и лжи, защиты от стихийных бедствий.

Напомним, пасхальный хоровой собор прошел в Нижнем Новгороде.

Фото: Нижегородская митрополия