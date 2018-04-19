Арендатор участка в Кашире заплатит 400 тыс. руб за нарушения в содержании земли 

Арендатора земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в городском округе Кашира, оштрафовали на 400 тысяч рублей за выявленные нарушения в содержании земель, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
В результате проверки участка площадью 86,6 гектара специалисты ведомства выявили невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земель от ветровой, водной эрозии, а также предотвращению других процессов негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.
«В апреле 2018 года за выявленные нарушения ООО АПК «Вектор» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.