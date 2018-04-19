В Курске решается судьба дома на Белинского

Пока шёл капитальный ремонт жилого здания, выяснилось, что объект относится к памятникам культурного наследия

В 2016 году начался ремонт дома, который находится на пересечении улиц Дзержинского и Белинского. Из-за неразберихи со статусом здания, работы были завершены, сообщает 46 ТВ.

— О том, что дом является или не является памятником, мы только и узнали, когда получили квитанции с капитального ремонта об уплате. Тут мы уже точно увидели, что весь дом, и по Белинского, и по Дзержинского, относится к памятникам культуры, — рассказала изданию старшая по дому №1 по улице Белинского Любовь Дроздова.

В результате капремонт объекта культурного наследия стал стоить дороже. После этого подрядчик сменился, ремонт продолжился, но исторический облик строения оказался утрачен — была снесена часть башенок на крыше здания. По словам начальника Управления по охране объектов культурного наследия Курской области Елены Прохоренко, в настоящее время ведётся работа с региональным Фондом по поводу подрядчика, которого обяжут доделать свою работу.

Уставшие от ремонта и неразберихи жильцы дома переживают, что для восстановления башенок придётся вновь раскрывать крышу.