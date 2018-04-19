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В Курске решается судьба дома на Белинского
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В Курске решается судьба дома на Белинского 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Пока шёл капитальный ремонт жилого здания, выяснилось, что объект относится к памятникам культурного наследия
В 2016 году начался ремонт дома, который находится на пересечении улиц Дзержинского и Белинского. Из-за неразберихи со статусом здания, работы были завершены, сообщает 46 ТВ.
— О том, что дом является или не является памятником, мы только и узнали, когда получили квитанции с капитального ремонта об уплате. Тут мы уже точно увидели, что весь дом, и по Белинского, и по Дзержинского, относится к памятникам культуры, — рассказала изданию старшая по дому №1 по улице Белинского Любовь Дроздова.
В результате капремонт объекта культурного наследия стал стоить дороже. После этого подрядчик сменился, ремонт продолжился, но исторический облик строения оказался утрачен — была снесена часть башенок на крыше здания. По словам начальника Управления по охране объектов культурного наследия Курской области Елены Прохоренко, в настоящее время ведётся работа с региональным Фондом по поводу подрядчика, которого обяжут доделать свою работу.
Уставшие от ремонта и неразберихи жильцы дома переживают, что для восстановления башенок придётся вновь раскрывать крышу.
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