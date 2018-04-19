Во всех налоговых инспекциях пройдут «Дни открытых дверей»

Очередная всероссийская акция «Дни открытых дверей», посвященная декларационной кампании по итогам 2017 года, пройдет во всех налоговых инспекциях 23-24 апреля 2018 года.

Во время проведения мероприятия гражданам предоставляется возможность получить полный спектр информации и услуг, касающихся декларирования доходов. Участники акции узнают о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него налога; о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; как воспользоваться правом на получение налоговых вычетов; о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ, в том числе в электронном виде и др.

Напоминаем, что представить декларации о полученных в 2017 году доходах необходимо до 3 мая физическим лицам получившим доход от продажи имущества, продажи акций, сдачи имущества в аренду, получения иного дохода, с которого не удержан налог и пр.

Получить консультацию и заполнить декларацию можно в любой налоговой инспекции независимо от места регистрации.

Кроме того, все желающие при наличии паспорта смогут получить регистрационную карту для доступа к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

В Дни открытых дверей время работы инспекций будет продлено — 23 апреля (понедельник) и 24 апреля (вторник) с 09.00 до 20.00.

В Межрайонной ИФНС России № 5 по Ярославской области Дни открытых дверей будут проходить в здании инспекции по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.46.

Приглашаем всех желающих принять участие.