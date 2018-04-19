Монополия на «Время». Кремль выбрал нового фаворита на ТВ

Как сообщает источник «ФедералПресс», знакомый с ситуацией на «Первом канале», единственным ведущим программы «Время» до инаугурации президента будет Кирилл Клейменов . При этом на его долю выпадут выпуски и в будни, и в выходные. Наш собеседник отмечает, что вопрос согласован с кремлевскими кураторами. Если эфиры пройдут без эксцессов, то Клейменов останется и дальше главным лицом программы «Время». Напомним, что Клейменов является руководителем информационной службы «Первого».

Насчет эксцессов есть сомнения. Многие помнят нарочито вызывающий тон Клейменова во время избирательной кампании президента в марте этого года, когда ведущий сделал несколько «огненных» эфиров. Один из них был посвящен кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину и слухам о его золотых счетах в швейцарских банках. Тогда Клейменов принялся рассуждать о золотых фаллосах.

«Жрицы в полнолуние занимались специальными, ну, вы понимаете, практиками золотыми слитками определенной формы. И вот интересно в этой связи, какой формы слитки на швейцарском счете Грудинина?», — задал вопрос с экранов Клейменов.

Такие странные метафоры мало кто оценил, и в кресло ведущего вернулась Екатерина Андреева . Она периодически появляется на экранах. Хватит ли сдержанности Клейменову сейчас — вопрос открытый.

Также источник «ФедералПресс» сообщает, что новая студия программы «Время» изначально строилась персонально под Клейменова, чтобы он мог чувствовать свободу перемещения и действий, и во всей красе демонстрировать свою жестикуляцию. Видимо, слава Дмитрия Киселева ВГТРК не дает покоя. Кстати, эксперты замечают, что Клейменов пытается походить на своего коллегу-конкурента с соседнего по кнопке канала. Попытки эти не самые удачные.

А то, что в преддверии крупных политических событий, будь то выборы или инаугурация, главная скрипка на «Первом» отдается Клейменову, эксперты считают логичным.

«По формату он (Клейменов) стал практически как Дмитрий Киселев. Только у Киселева это получается органично, а у Клейменова нет. Содержательная часть, я думаю, связана с политикой канала на период выборов. Нужно было менять ведущего: объективно Андреева слишком женственная для этого дела. В ее устах такое прозвучало бы странно», — считает телевизионный критик Александр Кондрашов

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