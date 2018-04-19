В соцсетях начали появляться фальшивые группы «Волгоград Арены»

В Instagram появилась фэйковая группа «Волгоград Арены», которая начала активно привлекать подписчиков.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», еще днем 19 апреля аккаунт обещал подарить футболку и кепку с символикой ЧМ-2018 первым 5 000 подписчиков. Сейчас одежду сулят уже 20 000 человек. Для того, чтобы получить ее, людей просят подписаться на аккаунт, сделать скриншот профиля группы и выложить его у себя на странице. Однако навряд ли они получат одежду. Недавно по аналогичной схеме появилась в Instagram группа «Ростов Арены», которую признали фэйковой. На аккаунт подписалось 24 000 человек.

«Возможно, владельцы фэйковой группы «Волгоград Арены» на волне популярности темы ЧМ-2018 хотят заработать денег за счет размещения рекламы в ней или в будущем продать ее и тоже получить прибыль. А может это провокация, цель которой — подорвать авторитет чемпионата, вызвать у людей негативные эмоции по отношению к нему», — предполагает специалист по соцсетям Елизавета Трубникова.

У многих возникает вопрос, а где же забрать свои заслуженные призы? Так вот вам и ответ, скоро начнут открываться волонтерские пункты где вам будут выдаваться комплект одежды ЧМ2018, выдаваться бесплатно будут только первым 20000 нашим подписчикам но и ещё одно условие должно быть выполнено, это скрин нашего профиля у себя на странице с отметкой @volgograd.arena2018. Все остальные могут приобрести комплект в этих же пунктах выдачи, стоимость комплекта 10990️ у вас ещё есть шанс успеть попасть в ряды счастливчиков