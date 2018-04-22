Фейковые аккаунты «Екатеринбург Арены» обманом заманивают подписчиков

В Instagram появилось более пяти фейковых аккаунтов «Екатеринбург Арены», где людям предлагают поучаствовать в конкурсе: подписаться на профиль, сделать скриншот записи и опубликовать его на своей странице. В некоторых аккаунтах за подписку обещают подарить «Трофей» Чемпионата, а в других — полный комплект формы. Подобное уже происходило в других городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, но до Екатеринбурга волна фейковых аккаунтов дошла только сейчас.

На самый «успешный» аккаунт подписались уже более 16 тысяч человек. Здесь бесплатную одежду с символикой ЧМ пообещали 25 тысячам подписчиков. Правда потом «организаторы» одумались и сказали, что проверят, все ли условия были соблюдены, и форму получат лишь 15 тысяч живых фолловеров. Причём людям даже показали, что именно они получат.

На волне прецедентов в других городах Оргкомитет Чемпионата уже предупредил болельщиков, что все конкурсы — мошеннические.

«В последнее время в соцсетях появилась информация о розыгрыше и выдаче «формы ЧМ-2018». Обращаем ваше внимание, что эта информация и/или любые другие виды розыгрышей униформы волонтеров Оргкомитета «Россия-2018» и городских волонтеров являются недостоверными и нелегальными. Экипировка выдается только волонтерам, прошедшим отбор для участия в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018», — написали в официальном Instagram-аккаунте для болельщиков.

Вероятнее всего, впоследствии аккаунты, набравшие необходимое количество подписчиков, будут проданы. На страницах сменится информация, а вместо неё появится реклама.