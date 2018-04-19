Новое здание психоневрологического диспансера №3 открылось в районе Хорошево-Мневники

Новое здание психоневрологического диспансера №3 — филиала ПКБ №4 им. П. Ганнушкина открылось в районе Хорошево-Мневники, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва»

«Есть что-то символическое в том, что только вчера психиатрическая служба Москвы получила определенное признание медицинского сообщества с проектом «Открываем новую психиатрию», а уже сегодня мы открываем новую, локальную психиатрию — в новом здании психоневрологического диспансера №3 — филиала ПКБ №4 им. П. Ганнушкина, на площади 800 кв. м разместился дневной стационар и отделение интенсивного оказания психиатрической помощи. Дневной стационар рассчитан на 50 мест. В числе новых возможностей кабинеты для индивидуального приема, столовая, а также комната комфортного пребывания, которая мотивирует пациента получать психотерапевтическую, психологическую, медико-социальную помощь, посещать индивидуальные и групповые занятия», — сказал главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения столицы, главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н. Алексеева департамента здравоохранения Москвы» Георгий Костюк

Он пояснил, что до 2020 г. в Москве появится 20 новых подобных диспансеров.

«В Москве к 1991 г. было 24 диспансера, которые располагались в старых помещениях, многие из которых не утратили способность соответствовать требованиям санэпидрежима и там медицинскую деятельность было вести нельзя. Таким образом, к 2019 г. остался только 21 диспансер, а стоит учитывать, что Москва с 1991 г. увеличилась как минимум в 1,5 раза. Сегодня правительство Москвы приняло решение о развитии амбулаторной службы и в ближайшие годы запланировано двукратное увеличение, скажем так, географических точек адресов, где такие центры формируются. Потенциально на карте Москвы до 2020 г. должно появится 20 новых центров, и открытый сегодня диспансер стал уже восьмым действующим, 18 адресов из 20 адресов уже определены, осталось определится с двумя — в САО и СВАО», — добавил Г. Костюк.

В свою очередь, главный врач больницы №4 им. П. Ганнушкина Лариса Бурыгина отметила, что открытие диспансера важное событие для жителей района.

«Для пациентов, которые уже обслуживались в диспансере, и для тех, кто выписывается из больницы и сможет рядом с домом наблюдаться у специалистов дневного стационара ПНД №3 — один из немногих диспансеров, в котором не функционировало отделение интенсивного оказания психиатрической помощи, поскольку этого не позволяли размеры имеющегося помещения. Кроме того, теперь в районе Хорошего-Мневники будет работать бригада, которая сможет выезжать на дом к больному в случае ухудшения его психического состояния. Раньше дневной стационар занимал всего две маленьких комнатки и более 20 лет жил в таких временных условиях. На одного пациента приходилось 1 кв. м площади, сейчас 15», — отметила Л. Бурыгина.