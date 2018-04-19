Историческую часть Рузы могут капитально отремонтировать в рамках федеральной программы

Власти Рузского городского округа планируют войти во второй этап федеральной программы «Малые города», чтобы получить средства на капитальный ремонт исторической части Рузы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Мы будем принимать участие во втором этапе федеральной программы «Малые города». Сейчас уже подаем комплект документов на конкурс федерального уровня. Если победим, получим дополнительные средства на развитие проекта в следующем году. В планах вторым этапом заняться капитальным ремонтом исторической части города по улице Солнцева, провести работы по реставрации исторических зданий центральной части города. Сейчас мы делаем современную часть, а в планах на следующий год сделать историческую часть города», — отметил глава Рузского округа Максим Тарханов

Он напомнил, что в рамках подготовки к празднованию 690-летия города будет обустроена зона отдыха около Георгиевского пруда, площадь перед Центром культуры и искусств, пешеходная зона «Рузский Арбат», а также площадь у здания окружной администрации.