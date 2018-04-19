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В Башкирии медведь попался в фотоловушку
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В Башкирии медведь попался в фотоловушку 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 19 апреля, в национальном парке «Башкирия» одна из фотокамер в лесу засняла косолапого.
Сонный, недавно проснувшийся самец медведя прошелся по весеннему лесу, осмотрел еще не до конца растаявший снег. Голодный мишка искал корм, после спячки эти животные могут быть агрессивными. А вот медведиц с детенышами в нацпарке пока не видели — их появление ждут со дня на день.
— Пока в поле зрения попадаются только взрослые самцы. Медведицы из берлог не спешат выходить, — сообщили в руководстве нацпарка.
Мишки, как сообщили сотрудники, проснулись в парке недавно. Первые следы косолапых заметили 17 апреля. А не так давно в уфимском парке Лесоводов Башкирии показали маленьких медвежат.
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