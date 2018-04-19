В Башкирии медведь попался в фотоловушку

Сегодня, 19 апреля, в национальном парке «Башкирия» одна из фотокамер в лесу засняла косолапого.

Сонный, недавно проснувшийся самец медведя прошелся по весеннему лесу, осмотрел еще не до конца растаявший снег. Голодный мишка искал корм, после спячки эти животные могут быть агрессивными. А вот медведиц с детенышами в нацпарке пока не видели — их появление ждут со дня на день.

— Пока в поле зрения попадаются только взрослые самцы. Медведицы из берлог не спешат выходить, — сообщили в руководстве нацпарка.